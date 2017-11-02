"Янг Бойз"и "Герта" считаются фаворитами в матчах Лиги Европы против "Динамо" и "Зари"

Аналитики ведущих букмекерских контор мира считают украинские клубы "Динамо" и "Зарю" аутсайдерами в сегодняшних матчах 4-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает специализированный портал BetExplorer.

Портал собрал данные 25 ведущих букмекерских контор, согласно которым в паре "Янг Бойз" (Швейцария) - "Динамо" средний коэффициент на победу хозяев составляет 2,30 к 1, на ничью 3,53 к 1, а на победу гостей - 2,93 к 1.

В паре "Герта" (Германия) - "Заря" украинский клуб и вовсе считается явным аутсайдером. На победу немецкой команды ставки принмаются с коэффициентом 1.73 к 1, на ничью - 3.62 к 1, а на победу гостей - 4.89 к 1.

Как сообщал УНИАН, матч "Янг Бойз" - "Динамо" состоится сегодня, 2 ноября, в Берне. Начало игры - в 20.00 по киевскому времени.

Игра "Герта" - "Заря" начнется в Берлине в 22.05 по Киеву.