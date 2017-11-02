Наставник "Зари" Вернидуб: в матче с "Гертой" главное - сыграть "на ноль" в обороне

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб отметил, что у «Герты» в игре 4-го тура группового этапа Лиги Европы есть определенное преимущество над его командой:

«Я думаю нам предстоит тяжелый матч, хоть мы и выиграли первую игру. Я думаю, «Герта» горит желанием взять реванш. Тем не менее, мы тоже готовы к игре, и покажем свои лучшие качества. Главное – не ударить в грязь лицом, ведь мы приехали дать бой.

Также, по словам Вернидуба, в предыдущих матчах Лиги Европы была, возможно, недооценка "Зари" со стороны «Герты» и «Атлетика».

"Но теперь нас начали уважать. Самое главное – сыграть на ноль в обороне, ведь играем на выезде, и у «Герты» есть определенное преимущество", - сказал наставник, которого цитирует Xsport.

Он также отметил, что не думает о том, чтобы покинуть команду.

"На данный момент мое сердце принадлежит «Заре», я тот человек который будет доводить дело до конца, а если появится хорошее предложение, то, конечно же, я обдумаю его. Пока даже мыслей нет таких, пока думаю только о том, чтобы выиграть с «Зарей» какие-то медали. Желание точно есть, постараемся только приложить все силы".

Матч "Герта" - "Заря" в рамках 4-го тура Лиги Европы состоится сегодня в Берлине. Начало - в 22.05.