Тренер "Фейеноорда": "Шахтер" в Лиге чемпионов может выступить лучше, чем когда-либо

Главный тренер "Фейенорда" Джованни ван Бронкхорст оценил игру команды в матче против "Шахтера" (1:3) в 4-м туре Лиги чемпионов.

По словам наставника "Фейенорда", его команда заслуживала на большее, чем поражение в два мяча. При этом ван Бронкхорст высоко оценил "Шахтер", считая, что у донетчан неплохие шансы на то, чтобы показать хороший результат в турнире.

«Чего не хватило "Фейенорду"? Моя команда хорошая играла. Мы создавали шансы и моменты, быстро забили, но и пропустили в ответ. Затем у нас были моменты еще, но пропустили. Уверен, заслуживали сегодня большего», — сказал главный тренер роттердамцев на послематчевой пресс-конференции. Его слова цитирует Sport Arena.

Читайте такжеТренер "Шахтера" Фонсека: математически нам сейчас не хватает одного очка«Каковы шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги чемпионов? Сейчас шансы горняков стали выше. Это хорошая команда. Они могут выступить лучше, чем когда-либо. Помню, когда-то "Шахтер" и доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов. Если донетчанам в чем-то еще и повезет, то они могут выступить в ЛЧ очень хорошо».

Ван Бронкхорст считает, что Фейенорд вряд ли мог достичь многого в турнире. Хотя он по-прежнему считает, что его команда провела неплохую игру.

«Что было сегодня — позор или слава? Позора не было. Положительного результата не добились. Уровень же нашей игры был, по моему мнению, неплохим», - считает тренер.

При этом он отметил что у команды могут быть проблемы с психологией.

«Команда часто забивает первой, но затем перевес удержать не может. Это проблема в головах у наших футболистов. Они забивают первыми, и после этого почему-то расслабляются. Нам надо менять психологию у игроков, нам еще есть над чем работать. Уровень Лиги чемпионов для нас очень высокий. Мы не выиграли еще ни одного матча, но наша игра на турнире улучшается, нельзя это отрицать».

Отметим, что "Фейенорд" после четырех туров имеет в активе 0 очков.