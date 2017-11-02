Тренер "Шахтера" Фонсека: математически нам сейчас не хватает одного очка

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Фейеноордом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, это отличный результат. Две победы над чемпионом Голландии запомнятся надолго. Наша команда всегда была очень спокойна и самоуверенна, даже когда нам забили гол, а я всегда верил в команду и думал о трех очках.

Ключевой момент был тогда, когда мы сравняли счет. Мы отлично среагировали на пропущенный мяч, ведь сравняли счет и потом забили второй мяч. Мы доминировали и отлично понимали игру. Понятно, что потом «Фейеноорд» больше открывался, а это дало нам возможность создавать голевые моменты. Я всегда чувствовал, что команда очень безопасна в обороне и сконцентрирована, и это давало нам определенный комфорт.

Думаю, Ордец и Хочолава отлично себя показали. Они провели хорошую игру, всегда правильно занимали позицию и контролировали ситуацию, поэтому положительно себя сегодня провели.

Математически нам сейчас не хватает одного очка. Нам предстоят еще два матча, и мы прекрасно понимаем, что они будут сложные. Но после жеребьевки я видел много испуганных людей, которые думали, что мы даже не выйдем в Лигу Европы. На данный момент Лига Европы уже гарантирована за два тура до конца, а три победы в четырех матчах Лиги чемпионов – это запоминающийся результат», – цитирует Фонсеку Sport Arena со ссылкой на телеканал «Футбол 2».

Как сообщал УНИАН, в среду в Харькове "Шахтер"одержал победу над чемпионом Голландии, которая стала уже ретьей для донетчан в этой Лиге чемпионов. На данный момент "Шахтер" с 9-ю очками занимает второе место в группе, уступая лишь "Манчестер Сити" (12 очков).