"Шахтер" обыграл "Фейеноорд" и вплотную приблизился к плей-офф Лиги чемпионов

В Харькове завершился матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" принимал голландский "Фейеноорд" из Роттердама и обыграл соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:1.

Игра в Харькове очень напоминала по своему сценарию матч двухнедельной давности в Роттердаме. "Фейеноорд", вновь открыл счет, когда на 12-й минуте отличился Никола Йоргенсен. Впрочем, спустя 2 минуты, на 14-й, Феррейра сравнял результат, а спустя еще 3 минуты - на 17-й, Марлос вывел "Шахтер" вперед.

Оствшиеся полчаса первого тайма и половина второго тайма прошли в безрезультативной борьбе. А на 68-й минуте Марлос сделал дубль - 3:1 - красивая и заслуженная победа горняков.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

В параллельной игре в Неаполе местный "Наполи" проиграл "Манчестер Сити" (2:4) и позволил чемпиону Украины оторваться в турнирной таблице на 6 очков.