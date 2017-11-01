"Динамо" грозит исключение из еврокубков из-за долгов - ФФУ

В ФФУ поступило письмо от УЕФА, в котором сообщается, что у «Динамо» существует задолженность, которую клуб скрыл при подготовке документов на аттестацию в еврокубках.

Теперь «Динамо» грозит исключение из еврокубков, сообщает телеканал "Футбол".

Ситуацию прокомментировал заместитель директора центра лицензирования ФФУ Сергей Задиран.

«УЕФА высказало обеспокоенность состоянием просроченных задолженностей, относительно выполнения своих обязательств клубом по каким-то финансовых операциям. Я не могу подробно рассказать сейчас, пока идет расследование, но дело в просроченной финансовой задолженности.

Санкции? Как и везде: самая легкая – предупреждение, самая тяжелая (для национальной ассоциации) – могут забрать право проводить лицензирование клубов на какой-то период.

В промежутке могут быть и штрафные санкции, и какие-то другие... Для клуба самое страшное – отстранение от евросоревнований на определенный период, самая легкая – тоже предупреждение», – сказал Задиран.