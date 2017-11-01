Бернард, Коломоец, Мякушко и еще 5 игроков претендуют на звание лучшего в УПЛ
17:16, 01 ноября 2017Футбол
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УПЛ огласила восьмерых претендентов на звание лучшего футболиста месяца.
upl.ua
Стартовало голосование за звание лучшего игрока чемпионата Украины в октябре.
Читайте такжеИгрок сборной Украины и полтавской "Ворсклы" Матвиенко второй месяц подряд признан лучшим в Украине в возраcтной категории U-21На победу претендуют: Бернард, Факундо Феррейра (оба – «Шахтер»), Сергей Мякушко («Карпаты»), Александр Андриевский, Игорь Харатин (оба – «Заря»), Андрей Богданов («Олимпик»), Евгений Паст («Звезда») и Юрий Коломоец («Ворскла»).
Проголосовать можно на сайте украинской Премьер-лиги.
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