Фанаты из Нидерландов, ставшие участниками массовой драки в Харькове, не имеют претензий - полиция

Футбольные фанаты из Нидерландов, которые стали участниками массовой драки в пабе «Стена» в Харькове, не имеют никаких претензий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области Олег Бех.

По его словам, голландцы обязались погасить ущерб за разбитые окна в пабе «Стена», где произошла драка. Пострадавший голландский болельщик отказывается от дачи каких-либо объяснений и претензий к кому-либо. Бех отметил, что в настоящее время сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Как сообщал УНИАН, в Харькове вечером 31 октября в рок-пабе «Стена» в Харькове произошла массовая драка между голландскими и украинскими футбольными болельщиками, в результате чего к полиции доставили 52 человека. В результате массовой драки футбольных фанатов в больницу доставили гражданина Нидерландов.

Сегодня, 1 ноября, на харьковском стадионе «Металлист» состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и клубом «Фейеноорд» из голландского города Роттердам.