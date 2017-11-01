22 игрока киевского "Динамо" отправились на матч Лиги Европы с "Янг Бойз" в Берн

Сегодня утром из международного аэропорта «Борисполь» команда киевского «Динамо» вылетела в столицу Швейцарии на поединок 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Янг Бойз», сообщает официальный сайт столичного клуба.

После прибытия в Базель, получив багаж и пересев в автобус, «бело-синие» отправятся в Берн, где разместятся в пятизвездочном отеле «Bellevue Palace Hotel», расположенном в старой части столицы. Отель принадлежит Швейцарской Конфедерации, здесь обычно размещаются главы государств и правительств во время визитов в Берн. На ближайшие дни остановятся здесь и динамовцы.

На матч с «Янг Бойз» тренерский штаб «Динамо» взял 22 футболиста, из которых 18 попадут в заявку на поединок.

Главный тренер киевлян Александр Хацкевич сделал следующий выбор:

Вратари: Коваль, Бущан, Рудько,

Защитники: Морозюк, Кендзера, Миколенко, Вида, Хачериди, Кадар, Пантич, Пиварич.

Читайте такжеВ матче с "Янг Бойз" в Лиге Европы "Динамо" сыграет без МбоканиПолузащитники: Буяльский, Гармаш, Гусев, Вантух, Леднев, Гонсалес, Корзун, Шепелев.

Нападающие: Беседин, Кравец, Мораес.

В 18:00 по местному времени (19:00 по киевскому) главный тренер динамовцев Александр Хацкевич и один из игроков команды ответят на вопросы журналистов в рамках регламентной пресс-конференции.

В 18:30 (19:30 по Киеву) запланирована тренировка на поле стадиона «Стад де Сюизз», во время которого наша команда опробует искусственный газон арены.

Как сообщал УНИАН, матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Янг Бойз» (Берн, Швейцария) - «Динамо» (Киев, Украина) состоится 2-го ноября, начало игры в 19:00 (20:00 по Киеву).

Первая игра двухнедельной давности в Киеве завершилась боевой ничьей - 2:2.