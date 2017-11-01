В составе "Зари" на матч Лиги Европы с немецкой "Гертой" отправились 20 игроков

Луганская "Заря" отправилась на матч Лиги Европы с немецкой "Гертой" в Берлин с 20 футболистами в составе делегации, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Утром сегодня луганчане отправились в Берлин из аэропорта Запорожья.

Никаких неожиданностей в составе или же новых травмированных футболистов нет. Тренер Юрий Вернидуб взял с собой следующих игроков:

Вратари Андрей Лунин, Олег Чуваев, Алексей Шевченко

Защитники Максим Лунев, Руслан Бабенко, Александр Андриевский, Артем Гордиенко, Евгений Опанасенко, Никита Каменюка

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Форварды Александр Сваток, Силас, Юри

В заявку на матч попадут 18 игроков.

Сегодня вечером команда проведет тренировку на "Олимпийском стадионе" в Берлине. Сама встреча с Гертой состоится завтра, 2 ноября.

Как сообщал УНИАН, в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Заря" обыграла "Герту" во Львове со счетом 2:1.