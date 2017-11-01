Онлайн-трансляция, "Шахтер" - "Фейеноорд" - 3:1: Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Сегодня в Харькове проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" принимает голландский "Фейеноорд" из Роттердама.

Встречаются команды, которые занимают 2-е и 4-е места в турнирной таблице соревнований после первого круга. У "Шахтера", на данный момент, 6 очков (2 победы при 1 поражении), у "Фейеноорда" - 0 (три поражения).

Нынешний матч очень важен для горняков с турнирной точки зрения. В случае победы дончан и победы английского "Манчестер Сити" над итальянским "Наполи" из Неаполя в параллельном матче, команда Паулу Фонсеки практически обеспечит себе место в весенней части соревнований - плей-офф, 1/8 финала.

Игра двухнедельной давности в Роттердаме завершилась победой горняков со счетом 2:1. В сегодняшнем матче горняки также считаются явными фаворитами на котировках букмекерских контор.

Матч "Шахтер" - "Фейеноорд" начнется в Харькове в 21.45.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина" и "Футбол 2".

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

«Шахтер»: Пятов, Бутко, Хочолава, Ордец, Исмаили, Степаненко, Фред, Тайсон, Марлос, Бернард, Феррейра.

Запасные: Никита Шевченко, Дентиньо, Алан Патрик, Петряк, Марсио Азеведо, Коваленко, Бланко-Лещук.

Фейеноорд: Джонс – Ньюкооп, Тапиа, Жюст, Хапс – Амрабат, Эль-Ахмади, Вильена – Бергейс, Йоргенсен, Боэтиюс.

Запасные: Вермеер, Ларссон, Басаджикоглу, Дикс, Нелом, Тоорнстра, Крамер.

Напомним, горняки сыграют без Ярослава Ракицкого, который дисквалифицирован, а также Сергея Кривцова (травмирован). На месте центрального защитника в "Шахтере" сыграет 24-летний игрок сборной Грузии Давид Хочолава.

Арбитр встречи - Тасос Сидиропулос (Греция).

Прозвучал гимн Лиги чемпионов. Все готово к началу.

1. Гости разыграли мяч с центра поля, но "Шахтер" через несколько секунд перехватил.

3. Опаснейший момент у хозяев!!! Грамотный перевод на левый фланг, Исмаили стрелой ворвался в штрафную и бил с острого угла - мяч просвистел рядом с дальней штангой!

6. Подача слева от Исмаили, никто не замкнул из игроков Шахтера.

7. Тут же ответ Фейеноорда. Смелый подкат Степаненко в ноги сопернику нивелировал угрозу у ворот Шахтера.

8. Тарасу оказывают помощь врачи, он за пределами поля. Неприятная ситуация для украинской команды.

12. ГООЛ. Атака правым флангом Фейеноорда. Бергейс точно навесил в центр штрафной горняков, и Йоргенсен очень легко выиграл борьбу на втором этаже.

13. ГОООЛ! Феррейра тут сравнивает счет!!!! 1:1.

16. ГООООООООООЛ!!! 2:1. Невероятно красивый гол Марлоса метров с 17-ти.

Это дебютный гол "украинского бразильца" в Лиге чемпионов.

Вот это матч у нас! Вот это реализация!

19. Опасность у ворот Фейеноорда после углового. Хочолава пытался пробить головой, но мяч стал легкой добычей вратаря.

22. Бернард зарабатывает штрафной у боковой линии. "Точка Шевченко"

23. Подача Тайсона - в руки голкиперу.

24. Хороший удар Марлоса со средней дистанции. Вратарь мяч не зафиксировал, защитники выбили его подальше от ворот.

Хороший темп игроков "Шахтера".

29. Легкая передышка, которая полезна для обеих команд после такого ураганного начала встречи.

30. Штрафной в исполнении Фейеноорда. Верховую борьбу горняки выиграли, а удар вторым темпом игрока гостей не был опасным.

32. Еще один намек на опасность голландцы создают справа. Пока Исмаили очень активен в атаке, но при этом часто не успевает возвращаться и отрабатывать "дома".

34. Марлос заработал угловой, пытаясь обвести у лицевой линии Тапиа.

35. Вот это угловой!!! Бернард подал, Ордец выиграл второй этаж и перевел мяч ближе к воротам, а Феррейра - с метра!!! - попал в перекладину!

36. Предупреждение Фреду.

38. Боэтиюс получил мяч на ход на левом фланге, прошел и пробил по воротам Пятова - неточно.

40. Угловой - еще один для Шахтера. Он завершился ударом Фреда, но защитники его заблокировали.

41. Удар Бернарда издали - вратарь эффектно в прыжке отбил угрозу.

43. Исмаили заработал штрафной на левом фланге. Будет очередная подача в штрафную гостей.

44. Бернард, скорее, бил по воротам, рассчитывая на случайный рикошет. Мяч ушел на угловой, но он ни к чему не привел.

45+1. Быстрая контратака, и снова с участием Исмаили. Бразилец перевел в центр на Феррейру, который бил в одно касание. Счет не изменился.

Конец первого тайма.

Начался второй тайм. Команды вышли без замен.

48. Пока после перерыва без моментов.

49. Достается в борьбе Исмаили. Предупреждение Бергейсу.

52. Фред пытался в одиночку разобраться с тремя защитниками, но затея не удалась.

53. Контратака Фейеноорда. Бергейс бил, находясь под углом к нашим воротам. Пятов на месте.

55. Еще один неприятный удар. На этот раз бил Вильен - Пятов грамотно выбрал позицию.

57. Удар Йоргенсена. Издали и неопасно. Но в целом Фейеноорд заметно активизировался.

60. Острый выпад Шахтера! Партнеры вывели Бутко на хорошую позицию, но тот заработал лишь угловой.

62. Острейший момент Шахтера в контратаке. Феррейра находился на очень удачной позиции и мог продвинуться еще ближе к воротам, но предпочел пробить метров с 18-ти. Мяч прошел очень близко от штанги!

64. Несмотря на попытки Фейеноорда перехватить инициативу, бросается в глаза превосходство Шахтера в скорости. В том числе скорости принятия решений. Больше конкретики от хозяев поля!

68. ГОООООЛ! 3:1. Гениальный гол Марлоса. Украинский бразилец вошел в гтрафную, обыгравшись в стенку с Феррейрой, и элегантно перебросил голкипера. Шикарное исполнение игрока сборной Украины.

69. Тут же Пятов сыграл не очень осмотрительно на выходе, но все обошлось.

71. Удар Йоргенсена - мимо ворот.

72. Замена у Шахтера. Вместо Бернанда - Алан Патрик.

Замена у Фейеноорда. Вместо Тапиа - Дикс.

73. Бергейс в офсайде.

75. Ордец бил головой после углового. Выше "рамки".

77. Мяч контролируют горняки, заставляют бегать соперника без мяча.

79. Замена у Фейеноорда. Вместо Йоргенсена - Ларссон.

81. Хороший момент был у Фейеноорда. Бергейс выскочил к воротам справа, Пятов кончиком бутсы ликвидировал угрозу.

83. Еще один момент с участием Пятова. Наш голкипер слишком рискованно сыграл на выходе, не впервые в этот вечер, но гости не сумели забить использовать шанс.

87. Марлос сохранил мяч для Алана Патрика, тот пробил. Голкипер вытянул мяч из дальнего угла.

89. Замена у Шахтера. Вместо Феррейры - Дентиньо.

90. Боэтиюс пробил мимо ворот Шахтера.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Арбитр фиксирует победу Шахтера - 3:1.

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