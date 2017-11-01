"Шахтер" и "Фейеноорд" провели совместный семинар для детских тренеров

31 октября в Харькове прошел совместный семинар для детских футбольных тренеров, организованный ФК «Шахтер» (Донецк) и ФК «Фейеноорд» (Роттердам), сообщается на официальном сайте "горняков".

Участие в тренинге приняли 25 детских тренеров, в том числе 15 наставников проекта «Давай, играй!», реализуемого ФК «Шахтер» в 7 городах Украины. Все они приехали в Харьков специально на встречу с нидерландскими коллегами.

Максим Максименко, администратор проекта «Давай, играй!» в Донецке:

– Очень полезная и интересная встреча. Получил много хорошей информации, которая поможет еще лучше выстраивать и варьировать тренировочный процесс. Такой обмен опытом с коллегами из разных стран способствует развитию и выводит работу с детьми на европейский уровень.

Павел Толстой, администратор проекта «Давай, играй!» во Львове:

– Это уже не в первый раз, когда «Шахтер» предлагает нам поучаствовать в интересных мероприятиях. Было познавательно знакомство с философией нидерландцев в работе с детьми, их методы и подходы. Все хотят развиваться, поэтому такие встречи всегда дают новые знания и опыт.

Представители роттердамского клуба и специалисты международной программы развития футбола EFDN рассказали о методике обучения юных игроков, особенностях проведения детских соревнований и сделали акцент на важном социальном значении массового футбола.

Хуберт Роверс, руководитель программы The European Football for Development Network:

– Мы считаем, что это ценный опыт для молодых тренеров и важно для каждого из детей, с которыми они будут заниматься. Здорово, что «Шахтер» уделяет данной теме такое огромное внимание и заботится о юных спортсменах. Сегодня мы провели много интересных занятий как на поле, так и во время лекций. Уверен, что это очень полезно, и надеюсь, таких встреч будет все больше и больше.

Практическая часть семинара состояла из двух тренировок на футбольных полях, где поучаствовало 100 детей. По их окончании все ребята получили презенты от клубов – «Шахтера» и «Фейеноорда».

– Это было интересно и необычно, – делится впечатлениями Паша Марьянчук. – Нам показывали, как правильно разминаться, было много новых упражнений. Раньше мы такого не делали, мне очень понравилось.

Также нидерландская сторона привезла подарки для детей-переселенцев из Донбасса: теплую одежду и другие вещи жители Роттердама собирали на протяжении последнего месяца и вместе со своей командой передали в Украину. В ответ донецкий клуб пригласил гостей на матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Фейеноорд» и вручил им билеты на трибуны ОСК «Металлист».