"Шахтер" - "Фейеноорд": где смотреть матч Лиги чемпионов
10:38, 01 ноября 2017Футбол
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Игру покажут общенациональный и специализированный кабельный телеканалы.
Матч "Шахтера" покажут на двух каналах украинского ТВ / hotology.ru
Сегодня в Харькове пройдет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" примет голландский "Фейеноорд" из Роттердама.
Матч покажут сразу два украинских телеканала.
В 21.35 начнется трансляция матча на телеканале "Украина".
В 20.30 начнется предматчевая студия на специализированном кабельном канале "Футбол 2". Также обсуждение матча специалистами в студии продолжится после игры и завершится в 00.30.
Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Фейеноорд" состоится сегодня, 1 ноября, в Харькове. Начало игры - в 21.45.
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