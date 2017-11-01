"Шахтер" - "Фейеноорд": где смотреть матч Лиги чемпионов

Сегодня в Харькове пройдет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" примет голландский "Фейеноорд" из Роттердама.

Матч покажут сразу два украинских телеканала.

В 21.35 начнется трансляция матча на телеканале "Украина".

В 20.30 начнется предматчевая студия на специализированном кабельном канале "Футбол 2". Также обсуждение матча специалистами в студии продолжится после игры и завершится в 00.30.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Фейеноорд" состоится сегодня, 1 ноября, в Харькове. Начало игры - в 21.45.