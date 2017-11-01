"Шахтер" является фаворитом на ставках букмекерских контор в матче Лиги чемпионов с "Фейеноордом"
10:17, 01 ноября 2017Футбол
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Горняки проводят сегодня игру 4-го тура группового этапа самого престижного еврокубка.
"Фейеноорд" едет в Харьков на ответный матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов / shakhtar.com
Аналитики букмекерских контор считают донецкий "Шахтер" фаворитом в матче Лиги чемпионов с голландским "Фейеноордом", сообщает специализированный портал BetExplorer.
По данным 25 ведущих букмекерских контор мира, которые собрал портал, средняя ставка на победу горняков составляет 1.39 к 1, в то время как на ничью - 5.08 к 1, а на победу гостей - 7.92 к 1.
Наибольую веру в успех "Шахтера" испытывают аналитики youwin, поставившие всего 1,33 на победу хозяев поля.
Как сообщал УНИАН, матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Фейеноорд" пройдет сегодня вечером, 1 ноября, в Харькове. Начало игры - в 21.45.
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