"Шахтер" является фаворитом на ставках букмекерских контор в матче Лиги чемпионов с "Фейеноордом"

Аналитики букмекерских контор считают донецкий "Шахтер" фаворитом в матче Лиги чемпионов с голландским "Фейеноордом", сообщает специализированный портал BetExplorer.

По данным 25 ведущих букмекерских контор мира, которые собрал портал, средняя ставка на победу горняков составляет 1.39 к 1, в то время как на ничью - 5.08 к 1, а на победу гостей - 7.92 к 1.

Наибольую веру в успех "Шахтера" испытывают аналитики youwin, поставившие всего 1,33 на победу хозяев поля.

Как сообщал УНИАН, матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Фейеноорд" пройдет сегодня вечером, 1 ноября, в Харькове. Начало игры - в 21.45.