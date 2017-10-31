Нападающий "Шахтера" Феррейра: благодарен Паулу Фонсеке за доверие

Нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра на предматчевой пресс-конференции рассказал о подготовке к противостоянию в Лиге чемпионов с голландским «Фейеноордом», сообщает официальный сайт горняков.

"Я действительно уверен в своих силах, в последних встречах мне удавалось отличиться. Лига чемпионов – более сложный турнир, но я все равно постараюсь забить и помочь команде. Что касается количества голов, то я никогда не думаю об этом, а иду от матча к матчу. Для меня главное – помочь «горнякам», и неважно, забью я мяч или буду полезен как-то иначе", - начал игрок, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с мнением тренера Паулу Фонсеки о своей хорошей форме.

Говоря о тяжелом графике «Шахтера» - два поединка в неделю, каждый из которых Феррейра начинает в основе, игрок отметил: "Впервые приходится выступать в таком ритме, но я очень благодарен Паулу Фонсеке за доверие. Поддержка тренера придает мне уверенности, и я нахожу в себе физические и моральные силы играть в этом графике".

А отвечая на вопрос о том, что в последнее время стал забивать много и часто и, в связи с этим, не размышлял ли о фирменном праздновании голов, заметил: "Никогда не думал о том, чтобы изобрести какую-то экзотическую манеру празднования. Я всегда очень сильно кричу от эмоций, когда забиваю, но это не является специальным приемом".

"Команда уверена в себе и готовится к матчу, все наши мысли – о завтрашнем противостоянии. Необходимо обыгрывать «Фейеноорд», и ближайшая перспектива – пробиться в 1/8 финала. Но для меня важно настраиваться на каждый следующий поединок", - подытожил Феррейра.

Как сообщал УНИАН, матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Фейеноорд" состоитя 1 ноября в Харькове и начнется в 21.45.