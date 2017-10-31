Тренер "Шахтера" Фонсека перед матчем с "Фейеноордом": мы уважаем нашего оппонента и знаем его достоинства

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека провел традиционную предматчевую пресс-конференцию перед игрой 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского "Фейеноорда", сообщает официальный сайт горняков:

– Всем добрый вечер. У нас хорошая группа агрономов, они прекрасно выполняют свою работу. Поле будет отличное, как и всегда, предстоящий поединок не станет исключением, - начал Фонсека с ответа на вопрос о том, что в последнее время газон стадиона перегружен матчами. В субботу на этом поле играл "Шахтер", а в воскресенье свою встречу провел «Металлист 1925»

Говоря о Бернарде, тренер отметил: "Он в превосходном состоянии и завтра сыграет".

А говоря об общем состоянии команды в связи с плотным графиком – чемпионат и Кубок, заметил: "Действительно, этот месяц получился очень сложным. Было большое количество игр и перелетов, мы много времени находились в гостиницах. Так или иначе, готовимся и изучаем соперника: просмотрели видео и постарались донести до ребят максимум информации".

"Я доверяю абсолютно всем. Всегда стараюсь анализировать и понять, что может произойти на поле, исходя из этого и выбираю состав. Все прекрасно знают, и никто не станет скрывать, что Факундо переживает отличный период в карьере. Да, мы используем его намного больше. Он демонстрирует хорошую игру и полностью справляется со своими функциями. Повторю, что доверяю всем ребятам, но выбираю Феррейру после анализа наших матчей", - отметил тренер Феррейру.

Говоря о матче со "Сталью" в чемпионате Украины, тренер посетовал: "В прошлом поединке у нас были некоторые проблемы с завершением атак. Во всех предыдущих мы создавали огромное количество моментов. Нам не хватало забитых мячей. Говорю прямо: имели некоторые проблемы в последнее время. Тем не менее, думаю, мы исправимся и сможем закрыть этот вопрос...

Но на этой неделе у нас также был сложнейший матч с «Зарей», где мы отличились четырежды. Не забывайте, это не должно теряться", - добавил португальский специалист.

Читайте такжеГолландский "Фейеноорд" заказал полицейский эскорт в Харькове и проведет предматчевую тренировку в РоттердамеГоворя о планах на завтрашний матч, тренер отметил: "Мы провели прекрасный поединок в Нидерландах на поле соперника. Возможно, лишь на первых минутах поддались прессингу «Фейеноорда», однако затем исправили ситуацию. Полагаю, игра будет отличаться не сильно. Возможно, в составах появятся два-три других футболиста или их индивидуальные действия станут иными, но за две недели команды не могут радикально поменяться, поэтому мы увидим в Харькове примерно такой же футбол".

А говоря в общем, о матчах первого круга группового этапа ЛЧ, заметил: "Все три матча оказались очень трудными. Два из них мы выиграли, однако, поверьте мне, это было весьма непросто. Нам пришлось приложить максимум сил. Не могу сказать, какого именно поединка из трех я жду и какой будет самым тяжелым. Думаю, еще рано говорить об этом или о финальной классификации. Нам предстоит встретиться с тремя сложнейшими соперниками, и произойти может что угодно. У нас в группе топ-клубы, каждый может отобрать очки у другого. Предвидеть я не могу".

Наконец, говоря о том, что у "Фейеноорда" нет набранных очков, тренер "Шахтера" предостерег: "Мы уважаем нашего оппонента и знаем его достоинства. Всегда сложно оказаться в группе Лиги чемпионов с «Наполи» и «Манчестер Сити» – это одни из лучших, если не лучшие команды Европы. Мы рассматриваем «Фейеноорд» не по результатам, а по их действиям на поле. В первые несколько минут дома они создали нам много проблем. Ожидаем сложной игры с очень сильным соперником".

В самой концовке, отвечая на шуточный вопрос о Хэллоуине и образе, который близок тренеру на вечеринке о этому поводу, заметил:

"Будете смеяться не только с вопроса, но и с моего ответа. Недавно размышлял на данную тему, поскольку игроки устроили благотворительный вечер, где все были в масках и разукрашены. Я стал вспоминать. Когда был ребенком, мне нравилась маска Зорро. Наверное, если бы сейчас появилась возможность поучаствовать в маскарадной вечеринке, надел бы именно ее… Вы хватаете меня за пятки на каждой пресс-конференции! Я уже вижу заголовки в прессе: «Португальский Зорро ходит по Украине». В интернете сейчас наверняка появятся коллажи, где я в маске и шляпе. Спасибо вам, хорошая шутка".

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Фейеноорд" состоится в среду 1 ноября в Харькове. Начало игры - в 21.45