Бразильский легионер "Зари" Фрейтас: матч с "Гертой" будет решающим

Нападающий «Зари» Юри Фрейтас в интервью сайту lance.com.br назвал матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против берлинской «Герты» решающим для его команды.

«Это будет решающий матч для обеих команд. Мы знаем о трудностях, которые нам предстоит испытать в матче против сильного соперника. «Герта» — команда высокого уровня и один из фаворитов нашей группы. Положительный результат даст нам больше мотивации для дальнейшей борьбы».

Фрейтас добавил, что у его команды есть цель — выйти в следующий раунд турнира.

"У нас впереди три важных матча, в которых нужно показать свой максимум. Надеюсь, у «Зари» получится добыть положительный результат", - отметил бразилец.

Напомним, что в матче между этими командами во Львове в рамках 3-го тура луганчане вырвали победу со счетом 2:1. На данный момент "Заря" с 6-ю очками занимает второе место в своем квартете. У "Герты" после трех матчей только 1 балл и последнее место.

Поединок "Герта" - "Заря" состоится завтра в Берлине. Начало - в 22.05.