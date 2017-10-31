В матче с "Янг Бойз" в Лиге Европы "Динамо" сыграет без Мбокани

Форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани не сможет помочь киевлянам в матче 4-го тура Лиги Европы против швейцарского "Янг Бойз".

Нападающий из Конго получил повреждение в последнем туре УПЛ. На 85-й минуте матча против "Карпат" Мбокани покинул поле с помощью врачей. Состояние здоровья Мбокани прокомментировал главный врач "Динамо".

"После возвращения в Киев футболисту было проведено МРТ, которая показала небольшое растяжение мышцы бедра. На восстановление понадобится около 3-4 дней. На выездной матч против "Янг Бойз" Дьемерси не отправится, а вот к следующему поединку, с "Ворсклой" будет готовиться наравне с другими футболистами", – цитирует Леонида Миронова официальный сайт "Динамо".

Читайте также"Динамо" избежало встречи с "Мариуполем" в четвертьфинале Кубка УкраиныТакже не поможет динамовцам в игре со швейцарским клубом и полузащитник Виктор Цыганков. 19-летний вингер еще не восстановился от травмы приводящей мышцы, которая обострилась в начале октября во время сборов национальной команды Украины.

Матч "Янг Бойз" – "Динамо" состоится 2 ноября, начало в 20:00. Команды подходят к матчу с разрывом в 4 очка. Швейцарцы находятся на 2 месте и имеют 4 балла, киевляне возглавляют таблицу с 7 пунктами.