Знаменитый форвард "Шахтера" Воробей: "Шахтер" и "Фейеноорд" пожертвовали чемпионатом в преддверии очного матча

Знаменитый в недавнем прошлом нападающий «Шахтера» Андрей Воробей выразил уверенность, что матч «горняков» с «Фейеноордом» пойдет по иному сценарию, чем в Роттердаме в комментарии Terrikon.com:

- Я думаю, что игра в первые минуты будет такая, с опаской. Вряд ли голландцы будут также атаковать на старте матча, как и в первом матче. Соперники будут присматриваться друг к другу. "Шахтер" тоже не побежит вперед, сломя голову, с первых минут. Это будут распознавательные минуты.

Читайте также"Фейеноорд" будет играть агрессивно против Шахтера в Харькове - МоралесНа замечание о том, что обе команды не очень удачно сыграли в последних матчах своих внутренних турниров и как это повлияет на их настрой перед очной встречей, бывший игрок отметил: "Да, "Шахтер" тоже не очень удачно играл последние игры. И если в Кубке удалось вырвать победу, то в чемпионате сыграли вничью. Я думаю, что обе команды все больше думают о еврокубках. Где-то решили пожертвовать чемпионатом в преддверии очного матча. Но я буду болеть за "Шахтер" и надеюсь, что "горняки" одержат победу в два мяча: либо 2:0, либо 3:1".

А на вопрос о том, что в центре защиты у "Шахтера" не сыграют Ракицкий и Кривцов и кем их заменить, констатировал: "Ракицкого будет не хватать, потому что через этого человека начинается большинство атак "Шахтера". Через него и Пятова. Это будет ощутимая потеря. Кто выйдет в составе, тот же Хочолава, полностью должен будет сконцентрироваться на игре в обороне. Там есть кому играть. Я надеюсь, потеря Ракицкого не скажется на рисунке игры команды".

Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» - «Фейеноорд» пройдет в Харькове 1 ноября. Начало игры в 21.45. Билеты можно купить тут.