Чемпион мира Джентиле войдет в комиссию ФФУ по борьбе с "договорняками"

Федерация футбола Украины создаст экспертную комиссию по оценке игровых действий в подозрительных матчах с фиксированным результатом.

В состав комиссии войдут несколько известных в Италии бывших футболистов и тренеров, в том числе Бенито Карбоне и чемпион мира Клаудио Джентиле.

О создании комиссии на своей странице в Facebook сообщил глава комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка.

Главная задача комиссии – оценка игровых действий в “странных матчах”. Выводы экспертов будут учитываться в ходе расследования.

В состав комиссии войдут генеральный прокурор кассационного суда Рима Чиро Анджелилли, бывшие футболисты Клаудио Джентиле, Бенито Карбоне и Симоне Фарина.

Куратором комиссии назначен бывший заместитель прокурора Черкасской области Иван Шевченко.

Первое заседание комиссии должно состояться в ближайшие дни в Киеве.