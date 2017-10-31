Чемпион мира Джентиле войдет в комиссию ФФУ по борьбе с "договорняками"
ФФУ создаст экспертную комиссию по оценке игровых действий в подозрительных матчах с фиксированным результатом. В нее войдут несколько итальянцев.
Федерация футбола Украины создаст экспертную комиссию по оценке игровых действий в подозрительных матчах с фиксированным результатом.
В состав комиссии войдут несколько известных в Италии бывших футболистов и тренеров, в том числе Бенито Карбоне и чемпион мира Клаудио Джентиле.
О создании комиссии на своей странице в Facebook сообщил глава комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка.
Главная задача комиссии – оценка игровых действий в “странных матчах”. Выводы экспертов будут учитываться в ходе расследования.
В состав комиссии войдут генеральный прокурор кассационного суда Рима Чиро Анджелилли, бывшие футболисты Клаудио Джентиле, Бенито Карбоне и Симоне Фарина.
Куратором комиссии назначен бывший заместитель прокурора Черкасской области Иван Шевченко.
Первое заседание комиссии должно состояться в ближайшие дни в Киеве.