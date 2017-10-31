Горы денег: игроки китайского клуба вышли во вторую лигу и получили за это баснословную премию

Владелец китайского клуба «Мэйчжоу Техань» щедро вознаградил футболистов своей команды за выход во второй дивизион Китая, сообщает Daily Mail.

Собственник команды выплатил каждому игроку бонус в размере 3,3 миллиона евро. Фотографии футболистов рядом с горами денег уже появились в сети.

Добавим, что «Мэйчжоу Техань» обыграл в плей-офф по сумме двух встреч «Шеньчжень Леман» – 3:1.

Также сообщается, что команда играет без легионеров, весь персонал – также из Китая.