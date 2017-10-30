"Черноморец" и "Мариуполь" сыграли вничью в последнем матче тура Премьер-лиги

В Одессе завершился заключительный матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал "Мариуполь" и сыграл вничью, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился вничью 0:0

Таким образом, одесситы набрали 11 очков, ушли с последнего 12-го места и теперь делят 10-11 строчки в турнирной таблице с "Александрией".

На счету "Мариуполя" 17 очков и 7-е место. Команда вплотную приблизилась к занимающей 6-е место "Заре" из Луганска (18).

15-й тур УПЛ состоится 4-5 ноября.