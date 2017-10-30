Руководство ФК "Карпаты" готово продать 50% акций клуба за 1 гривну - заявление клуба

Исходя из неоднократных обращений фанатов, руководство футбольного клуба «Карпаты» (Львов) готово продать 50% акций клуба за символическую сумму – одну гривну, говорится в заявлении на официальном сайте ФК "Карпаты".

"Те, кто желают взять на собственные плечи ответственность за судьбу и процветание львовских «Карпат», могут присылать официальные предложения, свои контакты и мотивационную часть на почту: fckarpaty63@gmail.com", - говорится в тексте заявления.

По словам руководства львовян, единственное условие заключается в том, что потенциальный покупатель должен предоставить официальные финансовые гарантии для полноценного функционирования клуба на соответствующем уровне".

"После обработки всех обращений, ФК «Карпаты» обязательно свяжется с вами", - подытоживается в заявлении.

На данный момент ФК "Карпаты" занимают 9-е место в турнирной таблице УПЛ из 12 команд, набрав в 9 матчах 13 очков.