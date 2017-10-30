Онлайн-видеотрансляция, "Черноморец" - "Мариуполь": Премьер-лига, 14 тур

Сегодня в Одессе проходит матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает "Мариуполь", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают 7-е и последнее, 12-е, места в турнирной таблице УПЛ.

На данный момент у гостей из Мариуполя 16 очков в турнирной таблице, у "Черноморца" - 10. Одесситам ничья поможет уйти с последнего места в таблице, а победа - позволит войти в компанию к "Карпатам" и "Зирке" в борьбе за 8-10 места.

"Мариуполю" ничья никак не поможет в плане продвижения вверх по таблице, а победа позволит обойти луганскую "Зарю" в борьбе за 6-7 места.

Матч "Черноморец" - "Заря" начнется в Одессе в 19.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.