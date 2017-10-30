ФК "Шахтер" провел первый в истории турнир для детей Shakhtar Kids Cup

29 октября в Харькове прошел турнир Shakhtar Kids Cup 2х2, организованный ФК «Шахтер» совместно с техническими партнёрами – спортклубом «Футбик» и футбольной школой «Мастер Мяча», сообщает ФК "Шахтер".

130 участников (дети 6-7 лет) из разных городов Украины разделились на 65 команд (по 2 игрока) и провели по 5-6 матчей каждая. Соревнования проходили на 8 футбольных площадках, названных именами стадионов связанных с «Шахтером». Например, здесь были свои «Донбасс Арена» и «Металлист», «Камп Ноу» и «Этихад Стэдиум», «Эштадио Сан Паулу» и «Де Кюйп», а также НСК «Олимпийский» и «Арена Львов».

Специальным гостем праздника стал известный футбольный комментатор Кирилл Круторогов, который делал прямые включения со всех стадионов и ярким репортажем дополнял атмосферу спортивного праздника. А талисман «горняков» Крот активно поддерживал участников и параллельно фотографировался со всеми желающими.

Призы и подарки от футбольного клуба «Шахтер» получили абсолютно все участники турнира Shakhtar Kids Cup 2х2, а отдельно были отмечены победители в разных номинациях:

«Необычное название»: 1. Fox in the box 2. Мегастар-футболс 3. Бандозавры

«Лучшая Группа поддержки»: 1. Шахтарик 2. Ромдэм

«За волю к победе»: 1. ФК Стрела 2. Супер Десептиконы 3. ФК Чемпион-2 4. Заря

«Энерджайзер» (самые активные команды): 1. Аниматроники 2. ВВ 3. Роналдо и Месси 4. ХТЗ

Лучший гол: 1. Савченко Тимур 2. Степанов Миша 3. Завгородний Глеб 4. Федяев Вадим 5. Абдулмалик Адриан 6. Коломиец Захар

Суперприз от ФК «Шахтер» получила киевская команда «Чемпион», которая специально для участия в турнире преодолела 480 км от столицы до Харькова. Таким образом, Shakhtar Kids Cup 2*2 способствует развитию и популяризации детского футбола в Украине.