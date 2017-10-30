Голландский "Фейеноорд" заказал полицейский эскорт в Харькове и проведет предматчевую тренировку в Роттердаме

Футбольный клуб "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) огласил райдер на матч Лиги чемпионов УЕФА против донецкого "Шахтера".

В частности, клуб прибывает в Харьков за 28 часов до игры, 31 октября в 17.40. Делегация из Роттердама потребовала полицейское сопровождение на пути аэропорт отель (31 октября), отель - стадион (предматчевая пресс-конференция) - отель (31 октябя), отель - стадион (матч)-отель (1 ноября) и отель-аэропорт (2 ноября).

Основная команда будет жить в Superior Golf & Spa Resort, команда-участник Юношеской лиги УЕФА (U-19) в Iris Hotel, официальная делегация футбольного клуба в Kharkiv Palace Hotel, а сопровождающие команду журналисты - в Reikartz Hotel.

Трацидионную предматчевую тренировку команды проведет на клубном стадионе в Роттердаме (31 октября, 10.00) где первые 15 минут будут открытыми для прессы. А в Харькове пройдет только предыгровая пресс-конференция.

На предыгровую тренировку и матч гостевая команда заказала 20 официальных мячей ЛЧ, 2 массажных стола, 100 килограммов льда, 40 полотенец 150 бутылок минеральной воды (0,5 л.), чай, кофе, сахар, свежевыжатый сок и фрукты.

Команда улетает из Харькова не в ночь после игры, как это делается традиционно, а на следующий день, 2 ноября - в 11.30.

Как сообщал УНИАН, матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Фейеноорд" состоится 1 ноября в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 21,45.