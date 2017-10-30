Боевики ИГ выпустили пропагандистские плакаты с угрозой Месси и Неймару

Боевики террористической группировки «Исламское государство» опубликовали плакаты с угрозами в адрес нападающих «Барселоны» и «ПСЖ» Лионеля Месси и Неймара. Об этом пишет испанское издание AS.

Читайте такжеБоевики ИГИЛ угрожают терактами во время ЧМ-2018 в России (фото)Звезды мирового футбола изображены в оранжевой робе (в такой ИГ обычно выводит людей на казни). Плакат сопровождается подписью: «Вы не будете в безопасности, пока мы живем в мусульманских странах».

Напомним, ранее ИГ выпустило несколько постеров, связанных с футболом и предстоящим чемпионатом мира, который планируют провести в России. Угрозы в свой адрес также получил тренер сборной Франции Дидье Дешам. На постере, выпущенном террористами, француз был объявлен врагом Аллаха.