ФИФА может отменить товарищеские матчи и создать Мировую Лигу

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность замены международных товарищеских матчей Мировой лигой. По мнению чиновников ФИФА, товарищеские матчи всё менее популярны, пишет This Day.

Читайте такжеУЕФА объявил состав участников Лиги наций: Украина сыграет в дивизионе ВВ настоящий момент обсуждается идея создания Мировой лиги, которая, скорее всего, будет введена в 2019 году и проводиться в течение года. Предполагается, что в новом турнире команды будут разделены на три дивизиона – по аналогии с европейской Лигой наций.

Напомним, что в сентябре УЕФА окончательно утвердил формат Лиги наций, который, однако, был раскритикован южноамериканскими странами.