"Динамо" сыграло вничью с "Карпатами", продлив свою безвыигрышную серию в УПЛ до 5 матчей (видео)

Во Львове на стадионе "Украина" состоялся поединок 14-го тура, в котором "Карпаты" отобрали очки у "Динамо".

Поединок завершился вничью - 1:1, сообщает официальный сайт УПЛ.

Начало матча прошло под знаком примущества киевского клуба, которое переросло в гол Домагоя Виды на 12-й минуте после розыгрыша углового.

Тем не менее, уже традиционные проблемы "Динамо" в обороне дали о себе знать. Еще в первом тайме провал киевлян на своей половине поля привел к выходу Мякушко один на один с вратарем, но Коваль спас "рамку".

Однако во втором тайме ни один голкипер не смог бы уберечь ворота от удара того же Мякушко с 30-ти метров в "девятку".

Этот гол принес "Карпатам" ничью с именитым соперником. "Динамо" не может победить в чемпионате уже 5 матчей подряд.

Видео матча: