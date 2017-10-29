"Верес" и "Олимпик" поделили очки в матче УПЛ

Во Львове на «Арене-Львов» состоялся матч 14-го тура УПЛ. Ровенский "Верес" сыграл вничью с донецким «Олимпиком» – 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

На 10-й минуте форвард ровенчан Михаил Сергийчук реализовал пенальти, но во втором тайме счет сравнял полузащитник «Олимпика» Моха.

После этой ничьей «Верес» довел свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 9 матчей.

«Олимпик», в свою очередь, не проигрывает в УПЛ уже в 5 играх.