"Верес" и "Олимпик" поделили очки в матче УПЛ
19:19, 29 октября 2017Футбол
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На гол с пенальти Сергийчука гости ответили забитым мячом Мохи.
"Верес" - "Олимпик" / footboom.com
Во Львове на «Арене-Львов» состоялся матч 14-го тура УПЛ. Ровенский "Верес" сыграл вничью с донецким «Олимпиком» – 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.
На 10-й минуте форвард ровенчан Михаил Сергийчук реализовал пенальти, но во втором тайме счет сравнял полузащитник «Олимпика» Моха.
После этой ничьей «Верес» довел свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 9 матчей.
«Олимпик», в свою очередь, не проигрывает в УПЛ уже в 5 играх.
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