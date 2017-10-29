"Александрия" вырвала ничью в богатом на голы матче с "Зарей" (видео)

В Запорожье состоялся матч 14-го тура УПЛ, в котором "Заря" принимала "Александрию".

Поединок завершился боевой ничьей - 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Первый тайм прошел с полным преимуществом подопечных Юрия Вернидуба. На 11-й минуте бразильский легионер луганчан Юри Фрейтас открыл счет после навеса от Силаса.

На 34-й минуте Громов удвоил преимущество "Зари".

На 52-й минуте "Александрия" возродила интригу - мяч записал на свой счет Старенький.

А на 70-й Бондаренко сравнял счет дальним ударом.

На 80-й минуте Пономарь оставил "Александрию" вдесятером. "Заря" попыталась вырвать победу в оставшееся время, но луганчан подвело испольнительское мастерство.

"Заря" набрала 18 очков и осталась на 6-м месте. У "Александрии" - 11 пунктов и 10-е место.