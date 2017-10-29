"Динамо" проведет матч Лиги Европы в Албании со "Скендербеу" при пустых трибунах

Поединок 5-го тура Лиги Европы между албанским "Скендербеу" и киевским "Динамо" состоится при пустых трибунах, сообщает официальный сайт албанского клуба.

УЕФА наказала албанский клуб за расистские речевки, а также использование пиротехники во время предыдушей встречи против "Партизана" (0:0) в 3-м туре Лиги Европы.

Читайте такжеОнлайн-видеотрансляция "Карпаты" - "Динамо": Премьер-лига, 14-й турПомимо наказания в виде одного матча при пустых трибунах, также "Скендербеу" получил денежный штраф в размере 60 тысяч евро.

Примечательно, что для "Динамо" это будет уже четвертый матч, который команда сыграет при пустых трибунах в нынешнем сезоне. В Лиге Европы киевляне играли за закрытыми дверями против сербского "Партизана" (3:2), который также был наказан УЕФА за поведение фанов. А вот в чемпионате "бело-синие" проводили домашние встречи при пустых трибунах против "Черноморца" (2:1) и с "Вересом" (0:0).

Поединок "Скендербеу" — "Динамо" состоится 23 ноября в Албании.