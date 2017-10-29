Онлайн-видеотрансляция "Карпаты" - "Динамо": Премьер-лига, 14-й тур

Сегодня во Львове на стадионе "Украина" состоится поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают вице-чемпиона страны киевское "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

"Карпаты" занимают в турнирной таблице 9-е место, имея в активе 12 очков. В отличие от динамовцев, коорые проводили в среду кубковый матч, у львовян была неделя на подготовку к игре. В прошлом туре "Карпаты" сумели огорчить "Ворсклу" на ее поле (победа 1:0).

Читайте такжеМатч Премьер-лиги "Карпаты" – "Динамо" пройдет со зрителямиПоследняя же победа "Динамо" в чемпионате случилась еще 17 сентября. После этого у команды Александра Хацкевича - три ничьи и одно поражение.

Отметим, что последняя встреча "Динамо" и "Карпат" завершилась разгромом львовян, которые в матче первого круга в Киеве проиграли со счетом 0:5.

Матч "Карпаты" - "Динамо" начнется во Львове в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.