Онлайн-видеотрансляция "Заря" - "Александрия": Премьер-лига, 14-й тур
Сегодня в Запорожье проходит матч очередного тура УПЛ.
Сегодня в Запорожье на "Славутич-Арене" проходит матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" в качестве номинального хозяина принимает "Александрию", сообщает официальный сайт соревнований.
"Заря" на этой неделе заершила свои выступления в Кубке Украины, проиграв в супертриллере донецкому "Шахтеру" (3:4). В чемпионате же подопечные Юрия Вернидуба выиграли в последних двух матчах. Очередной успех в этом туре при определенных условиях может позволить команде впервые в сезоне подняться в топ-пятерку.
Тем временем у "Александрии" безвыигрышная серия составляет уже четыре игры, и команда находится на 10-м месте в зоне вылета.
Матч "Заря" - "Александрия" начнется в Запорожье в 17.00.
ТВ-трансляция - телеканал 2+2.