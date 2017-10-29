"Ворскла" упустила шанс вернуться в тройку лидеров, неожиданно проиграв "Зирке"

В Кропивницком состоялся поединок 14-го тура Премьер-лиги, в котором "Зирка" одержала победу над командой из верхней части таблицы - полтавской "Ворсклой".

Матч завершился с счетом 1:0 в пользу хозяев, сообщает сайт УПЛ.

Единственный гол был забит на старте встречи. На 19-й минуте после длинной передачи голкипера Паста и скидки Прядуна бывший футболист "Ворсклы", а ныне игрок "Зирки" Алексей Чичиков по дуге пробил по воротам, и мяч влетел под перекладину.

"Ворскла" пыталась отыграться и имела для этого моменты. Самый явный - на 69-й минуте - упустил Шарпар, который с близкого расстояния пробил в перекладину. На последних минутах шанс сравнять счет имел также Загорулько, но выручил гостей Паст.

"Ворскла", которая еще недавно входила в тройку лучших в таблице, проигрывает третий матч подряд. "Зирка" же одержала победу впервые с августа и набрала 13 очков.