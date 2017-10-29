Украинец Зозуля опасно травмировал одноклубника - пострадавшему наложили 10 швов на пенис (видео)

Украинский футболист Роман Зозуля нанес неприятную травму своему партнеру по команде - игроку испанского «Альбасете» Мариано Биттоло.

Инцидент произошел в матче второго дивизиона чемпионата Испании с «Уэской» (0:0).

В концовке игры украинский форвард Роман Зозуля, ведя борьбу за верховой мяч в чужой штрафной, неумышленно ударил своего одноклубника бутсой в область паха. В итоге аргентинца пришлось заменить.

Как сообщает Marca, после матча врачи наложили Биттоло десять швов на пенис.

Отметим, что в 9 матчах чемпионата Сегунды украинец Зозуля забил 2 мяча.