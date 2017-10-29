Украинец Зозуля опасно травмировал одноклубника - пострадавшему наложили 10 швов на пенис (видео)
14:25, 29 октября 2017Футбол
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Мариано Биттоло получил крайне неприятную травму после действий украинца Зозули.
Мариано Биттоло пострадал от столкновения с украинцем Зозулей / Marca
Украинский футболист Роман Зозуля нанес неприятную травму своему партнеру по команде - игроку испанского «Альбасете» Мариано Биттоло.
Инцидент произошел в матче второго дивизиона чемпионата Испании с «Уэской» (0:0).
В концовке игры украинский форвард Роман Зозуля, ведя борьбу за верховой мяч в чужой штрафной, неумышленно ударил своего одноклубника бутсой в область паха. В итоге аргентинца пришлось заменить.
Как сообщает Marca, после матча врачи наложили Биттоло десять швов на пенис.
Отметим, что в 9 матчах чемпионата Сегунды украинец Зозуля забил 2 мяча.
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