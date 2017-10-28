Фонсека и тренерский штаб "Шахтера" почтили память жертв трагедии в Харькове
21:00, 28 октября 2017Футбол
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В страшной аварии погибли 6 человек.
Фонсека и его помощники по тренерскому штабу "Шахтера" почтили память жертв трагедии в Харькове / instagram.com/fcshakhtar/
Паулу Фонсека и его помощники по тренерскому табу ФК "Шахтер" почтили память погибших в ДТП в Харькове, сообщается на страничке донецкого клуба в Instagram.
Ужасная трагедия унесла жизни 6 человек.
Главный тренер и его помощники пришли к импровизированному мемориалу на месте трагедии на ул. Сумской и возложили цветы.
Донецкая команда в сезоне 2017/18 проводит все домашние матчи на ОСК "Металлист" в Харькове.
Как сообщал УНИАН, трагедия в Харькове произошла 18 октября, когда автомобиль Лексус после столкновения на дороге вылетел на тротуар и сбил людей. Погибли 5 человек, позже еще одна жертва скончалась в больнице.
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