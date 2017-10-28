"Шахтер" не смог обыграть "Сталь" в матче Премьер-лиги

В Харькове заверился стартовый матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором лидер чемпионата донецкий "Шахтер" принимал "Сталь" из Каменского и неожиданно сыграл вничью, сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Горняки мощно начали матч и уже на 14-й минуте открыли счет - гол забил Факундо Феррейра. После многоходовой комбинации Бутко прострелил вдоль ворот и Феррейра с линии вратарской отправил мяч в ворота.

Впрочем, сохранить минимальное преимущество гости не смогли. На 66-й минуте гости на левом фланге разыграли аут, мяч оказался у Неманьи Обрадовича, и тот обводящим ударом отправил мяч под самую штангу.

В оставееся время гости сумели сохранить ничью.

Таким образом, в турнирной таблице у "Шахтера" 33 очка и команда по-прежнему уверенно лидирует - преимущество над "Динамо" (25) составляет 8 очков. А "Сталь" набрала 10 очков и сравнялась с одесским "Черноморцем" и "Зиркой" из Кропивницкого и "Александрией" в борьбе аутсайдеров - за 9-12 места.