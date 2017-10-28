Футбольный клуб "Барселона" не станет делать заявлений о независимости Каталонии

Футбольный клуб "Барселона" не собирается делать заявления по поводу независимости Каталонии от Испании, сообщает SportArena со ссылкой на испанское издание Marca.

Издание сообщает, что "Барселона" не намеревается на официальном уровне комментировать ту ситуацию, которая складывается. Никто из представителей каталонского клуба, начиная от главного тренера Эрнесто Вальверде, заканчивая президентом Жозепом Бартомеу не комментирует произошедшее.

При этом на прошлой неделе президент "Барселоны" подчеркнул, что клуб находится на стороне местных властей, хотя не поддерживает некоторые их действия. Одним из таковых является одностороннее провозглашение независимости.

Читайте такжеГвардиола посвятил победу "Манчестер Сити" арестованным каталонцамВ начале октября Бартомеу сообщал, что Ла Лига грозила клубу снятием 6 очков за отмену игры с "Лас-Пальмасом", которая состоялась 1 октября при пустых трибунах из-за проведения референдума о независимости Каталонии.

"Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе после девяти туров 25 очков из 27 возможных. Сегодня команда Эрнесто Вальверде сыграет против "Атлетика" из Бильбао (начало — в 21:45 по киевскому времени).

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 октября, правительство Каталонии провозгласило независимость от Испании. В ответ на это испанское правительство распустило парламент Каталонии, назначив выборы на 21 декабря