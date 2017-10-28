Матч Премьер-лиги "Карпаты" – "Динамо" пройдет со зрителями
11:26, 28 октября 2017Футбол
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Львовский клуб не получил никаких ограничительных документов от КДК ФФУ.
ФК "Карпаты" продает билеты на матч с "Динамо" / fckarpaty.lviv.ua
Матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и киевским «Динамо» пройдет со зрителями, сообщает Sport.ua со ссылкой на телеканал "Футбол".
Информация о наказании «Карпат» проведением домашних матчей без зрителей за ненадлежащее поведение болельщиков не подтвердилась. Львовский клуб не получил никаких подтверждающих документов от КДК ФФУ и проводит активную работу с фанатами перед матчем с «Динамо».
Как сообщал УНИАН, игра «Карпаты» – «Динамо» состоится 29 октября. Начало матча - в 19:30.
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