Матч Премьер-лиги "Карпаты" – "Динамо" пройдет со зрителями

Матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и киевским «Динамо» пройдет со зрителями, сообщает Sport.ua со ссылкой на телеканал "Футбол".

Информация о наказании «Карпат» проведением домашних матчей без зрителей за ненадлежащее поведение болельщиков не подтвердилась. Львовский клуб не получил никаких подтверждающих документов от КДК ФФУ и проводит активную работу с фанатами перед матчем с «Динамо».

Как сообщал УНИАН, игра «Карпаты» – «Динамо» состоится 29 октября. Начало матча - в 19:30.