"Шахтер" представил годовой отчет за сезон 2016/17
19:09, 27 октября 2017Футбол
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Придерживаясь принципов прозрачности и открытости, ФК «Шахтер» уже более десяти лет регулярно подводит итоги своей деятельности. Первое издание было представлено по завершении сезона-2006/07.
Шахтер представил традиционный годовой отчет / shakhtar.com
Футбольный клуб «Шахтер» представил годовой отчет о сезоне-2016/17, сообщается на официальном сайте команды.
Придерживаясь принципов прозрачности и открытости, ФК «Шахтер» уже более десяти лет регулярно подводит итоги своей деятельности. Первое издание было представлено по завершении сезона-2006/07.
Годовой отчет о сезоне-2016/17 – 11-й для донецкого клуба.
Помимо спортивных достижений - "Шахтер" выиграл в 2017-м году чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины - важной составляющей, является финансовая деятельность клуба.
Так, общий доход ФК "Шахтер" составил 877 млн грн. Кроме того, за 2016 год клуб выплатил 426 миллионов гривен налогов.
С полной версией годового отчета можно ознакомиться здесь.
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