"Шахтер" представил годовой отчет за сезон 2016/17

Футбольный клуб «Шахтер» представил годовой отчет о сезоне-2016/17, сообщается на официальном сайте команды.

Придерживаясь принципов прозрачности и открытости, ФК «Шахтер» уже более десяти лет регулярно подводит итоги своей деятельности. Первое издание было представлено по завершении сезона-2006/07.

Годовой отчет о сезоне-2016/17 – 11-й для донецкого клуба.

Помимо спортивных достижений - "Шахтер" выиграл в 2017-м году чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины - важной составляющей, является финансовая деятельность клуба.

Так, общий доход ФК "Шахтер" составил 877 млн грн. Кроме того, за 2016 год клуб выплатил 426 миллионов гривен налогов.

С полной версией годового отчета можно ознакомиться здесь.