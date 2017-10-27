Сидорчук прошел медобследование в Барселоне, диагноз установить не удалось - "Динамо"

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук, который получил травму колена в домашнем матче Лиги Европы против швейцарского «Янг Бойз», прошел обследование в Барселоне у профессора Рамона, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

Подробнее о его результатах рассказал главный врач клуба Леонид Миронов:

- Сергей вернулся из Барселоны в четверг вечером, и сегодня на базе уже делал специальные упражнения, которые ему рекомендовал профессор. В таком режиме он будет работать на протяжении двух недель, а затем профессор Рамон назначил диагностическую артроскопию, которая покажет, что произошло в суставе, и позволит поставить окончательный диагноз, по которому пока присутствуют сомнения. После этого можно будет говорить о сроках восстановления Сергея.

Как сообщал УНИАН, ранее прошла информация, что Сидорчук получил серьезное повреждение и пропустит до полугода.