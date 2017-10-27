Днепр простился с лучшим бомбардиром "Днепра" 60-70-х годов

Сегодня футбольный Днепр простился с ушедшим два дня назад из жизни нападающим 60-70-х годов прошлого века Виктором Романюком. Он умер на 71-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает официальный сайт ФК "Днепр".

В «Днепре» Виктор Романюк выступал с 1968 по 1976 год. Пять лет подряд он становился лучшим снайпером команды, а всего за «Днепр» провел 237 матчей и забил 79 мячей. Это четвертый показатель результативности в истории клуба после Олега Протасова, Евгения Селезнева и Михаила Дидевича.

После ухода из «Днепра» Виктор Владимирович Романюк был играющим главным тренером команды «Пресс» (Днепропетровск), выступавшей в областном первенстве, а затем на протяжении многих лет работал директором ДЮСШ-12.

Проститься с ним пришли многие бывшие товарищи по команде, сотрудники по школе и, конечно, воспитанники.

— Мы очень скорбим, — не скрывал экс-футболист «Днепра» Алексей Алексеев, работавший затем вместе с Романюком в ДЮСШ-12. — Он был очень хорошим футболистом, ярким, нестандартным. Сам мог создать момент и забить. Очень техничный: мог обыграть двоих-троих соперников, заработать штрафной или пенальти. Мяч у него отобрать было просто невозможно! А директором он был справедливым и требовательным.

— Мне он запомнится как великий футболист и хороший футболист, — сказал еще один бывший нападающий «Днепра» Николай Самойленко. — Он много забивал, но главное, был порядочным, честным человеком.