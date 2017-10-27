Призовой фонд ЧМ-2018 составит 400 миллионов долларов
15:18, 27 октября 2017Футбол
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Это на 42 миллиона больше, чем на предыдущем мундиале.
Команды-участницы ЧМ разыграют 400 миллионов долларов / eurosport.com
Совет ФИФА одобрил увеличение призовых на чемпионат мира-2018 года в России на 12 процентов. Общая сумма призового фонда составит 400 миллионов долларов, сообщает Eurosport.
Призовой фонд турнира был утвержден на заседании совета ФИФА, который проходит в индийской Калькутте.
Читайте такжеОпределился состав 1-й корзины на жеребьевке чемпионата мира-2018На чемпионате мира-2014 в Бразилии призовой фонд составлял 358 миллионов долларов.
Сборная Германии, выигравшая тот турнир, получила $35 млн, Аргентина (финалист) – $25 млн, а Голландия (бронзовый призер) – $22 млн.
Как сообщал УНИАН, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля.
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