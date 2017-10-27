Жены игроков "Шахтёра" создали благотворительную организацию для помощи детям

В Киеве состоялся благотворительный вечер от «Charity Team» на котором присутствовало более 150 гостей. Все деньги, вырученные от продажи входных билетов, разыгранных лотов и благотворительных взносов, были перечислены на реабилитацию детей из отделения онкогематологии и трансплантации национальной детской специализированной больницы ОХМАТДЕТ, сообщает ФК "Шахтер".

Организаторами мероприятиями является «Charity Team» – благотворительная организация, в которую объединились жены, девушки игроков «Шахтера», а также их друзья, с целью регулярного и эффективного сбора средств для помощи нуждающимся детям.

«Charity Team это команда неравнодушных людей, которые объединились, чтобы творить добро вместе, ведь общими усилиями можно сделать намного больше. Наша цель не только собирать средства, но и привлекать единомышленников которые хотят, но не знают, как помочь. Мы надеемся, что наши мероприятия станут традиционными, потому что вместе - мы сила» - прокомментировала создание Charity Team одна из основательниц организации Юлия Пятова

Справка: Идея объединения в «Charity Team» возникла из общего стремления помочь 6 месячному Платону Половову с врожденным острым миелобластным лейкозом (раком крови). Благодаря неравнодушным людям сбор средств на лечение Платона на данный момент закрыт.

Цель создания «Charity Team» доказать, что делать добрые дела несложно, главное захотеть, найти единомышленников и собрать команду.