Вопрос о 16 командах в УПЛ будет подниматься - член Исполкома ФФУ Франков

Главный редактор еженедельника «Футбол» и член Исполкома ФФУ Артем Франков высказался о надвигающейся реформе отечественного чемпионата, сообщает MatchDay.

"Есть реальная возможность с сезона-2019/20 восстановить численность Премьер-лиги в 16 команд, а Первую лигу уменьшить с 18-ти команд до 16-ти. Этот вопрос обязательно будет рассмотрен на ближайшем собрании УПЛ и после этого поставлен перед исполкомом ФФУ", - заявил Франков.

Кроме того, у отечественных функционеров есть желание "объединить нынешнюю Вторую лигу с аматорами в Национальную Футбольную Лигу. Предположительно, она должна состоять из трех дивизионов по географическому принципу. Это должно быть реализовано надвигающимся летом и увязано с будущей перетасовкой дивизионов по численности.

Мотивация: большая часть клубов Второй лиги, несмотря на наличие юридического лица и профессиональные контракты с игроками, по сути остается любительскими командами. Реформа приведет представление в соответствие с действительностью и побудит аматорские клубы подтягиваться под уровень профессиональных. Кто этого не сделает — будет отсеян комитетом ФФУ по аттестации. Контроль должен осуществляться постоянно, команды, не соответствующие критериям, никак не смогут повыситься в классе.

Против: у нас и в УПЛ есть разные команды, в том числе не связанные с АТО... Помимо этого убойного аргумента, далеко не факт, что мы получим оптимальный вариант с тянущимися вверх аматорами. Не следует ли счесть более вероятным вариант, что профи, побывав на школьных и колхозных стадионах, столь характерных для соревнований любителей, утратят малейший стимул для совершенствования собственной инфраструктуры?» — отметил Франков.

Как сообщал УНИАН, количество команд Премьер-лиги было сокращено с 16-ти до 14-ти летом 2014-го года, а а летом 2016-го - с 14-ти до 12-ти.