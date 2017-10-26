Новым президентом черниговской "Десны" стал Владимир Левин

Сегодня президентом футбольного клуба "Десна" (Чернигов) стал Владимир Левин, сообщает официальный клубный сайт.

Экс-президент клуба Алексей Чеботарев принял решение о передаче "Десны" новому владельцу.

Алексей Чеботарев возглавил команду в 2010 году и именно при нем клуб достиг наивысшего результата в своей истории – в сезоне 2016/2017 "Десна" заняла второе место в чемпионате Первой Лиги и завоевала прямую путевку в элитный дивизион. "Кроме того, под руководством Чеботарева в Чернигове проводилась активная работа по улучшению инфраструктуры клуба", - говорится в сообщении клуба.

Новый президент клуба Владимир Левин поблагодарил предыдущего руководителя за достигнутые результаты и заявил, что "Десна" продолжит развитие согласно ранее выбранному вектору, а перед командой будет стоять задача на повышение в классе уже в нынешнем сезоне.

Непосредственно перед назначением нового президента, было обнародовано официальное обращение уже экс-президента ФК Десна Чеботарева, в котором, в частности, отмечалось: "В настоящее время, в силу определенных причин, я проживаю за пределами родной страны. В отношении меня в Украине с целью ограничения моего бизнеса, а, возможно, и его увлечения, некоторым псевдопатриотическими силами сфальсифицировано уголовное дело. Меня подозревают в участии в преступлениях, к которым я не имею никакого отношения. В связи с этим я считаю, что пока я не вернусь в Украину и не буду полностью оправдан перед гражданами Украины, мне неправильно находиться на посту президента по-настоящему народного клуба. Поэтому я принял решение уйти с поста президента ФК «Десна» (Чернигов). Сразу хочу заверить всех болельщиков, что наша административная команда не покидает клуб, наоборот – мы будем всеми своими силами помогать новому руководству клуба, будем участвовать во всех проектах, связанных с развитием клуба и футбола в Черниговской области".

"Я надеюсь, что вскоре вернусь в Украину, докажу свою невиновность, буду жить и работать на благо нашей страны и снова возглавлю наш родной клуб", - подытожил Чеботарев.

Как сообщал УНИАН, "Десна" не смогла повыситься в классе и войти в число участников Премьер-лиги из-за решения Комитета Федерации футбола Украины по аттестации, у которого возникли претензии к структуре и финансам черниговского клуба.