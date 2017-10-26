Появилось первое фото официального мяча чемпионата мира-2018

В сети появилась фотография официального мяча, которым сыграют на чемпионате мира 2018 года в России.

Мяч «Telstar 18», разработанный Adidas, имеет белую бесшовную основу с черно-серыми вкраплениями. «Это современная интерпретация оригинального мяча "Telstar", который стал символом современного футбола», — сообщает Footy Headlines.

Ожидается, что мяч официально будет презентован 9 ноября.

21-й чемпионат мира по футболу планируют провести в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Участие в мировом первенстве примут 32 сборные.

Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ.

Напомним, сборная Украины, заняв третье место в отборочной группе, не прошла квалификацию на ЧМ.