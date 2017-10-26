Шевченко включил в состав национальной сборной двоих новичков

13:23, 26 октября 2017
Футбол
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В список попали нападающий "Ворсклы" Юрий Коломоец и полузащитник  "Зари" Александр Андриевский.

Андре Шевченко вызвал 21 игрока / zbirna.com

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список из 21 игрока, которые вызваны им на подготовительный сбор перед товарищеским матчем со Словакией.

Впервые включены в состав национальной команды новички - форвард «Ворсклы» Юрий Коломоец и хавбек «Зари» Александр Андриевский, сообщает официальный сайт ФФУ.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Максим Коваль («Динамо») 

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все — «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Эдуард Соболь («Славия», Чехия), Николай Матвиенко («Ворскла»), Александр Кучер («Кайсериспор», Турция), Александр Караваев («Заря») 

Полузащитники: Денис Гармаш, Виталий Буяльский (оба — «Динамо»), Тарас Степаненко, Марлос (оба — «Шахтер»), Андрей Ярмоленко(«Боруссия» Д, Германия), Руслан Ротань («Славия»), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Александр Андриевский («Заря») 

Нападающие: Артем Кравец («Динамо»), Юрий Коломоец («Ворскла»). 

Матч Украина - Словакия состоится во Львове на местной "Арене-Львов". Начало – в 20.00.

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Теги: #сборная Украины состав#сборная Украины спарринг со Словакией