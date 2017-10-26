Шевченко включил в состав национальной сборной двоих новичков
В список попали нападающий "Ворсклы" Юрий Коломоец и полузащитник "Зари" Александр Андриевский.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список из 21 игрока, которые вызваны им на подготовительный сбор перед товарищеским матчем со Словакией.
Впервые включены в состав национальной команды новички - форвард «Ворсклы» Юрий Коломоец и хавбек «Зари» Александр Андриевский, сообщает официальный сайт ФФУ.
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Максим Коваль («Динамо»)
Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все — «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Эдуард Соболь («Славия», Чехия), Николай Матвиенко («Ворскла»), Александр Кучер («Кайсериспор», Турция), Александр Караваев («Заря»)
Полузащитники: Денис Гармаш, Виталий Буяльский (оба — «Динамо»), Тарас Степаненко, Марлос (оба — «Шахтер»), Андрей Ярмоленко(«Боруссия» Д, Германия), Руслан Ротань («Славия»), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Александр Андриевский («Заря»)
Нападающие: Артем Кравец («Динамо»), Юрий Коломоец («Ворскла»).
Матч Украина - Словакия состоится во Львове на местной "Арене-Львов". Начало – в 20.00.