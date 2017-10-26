Шевченко включил в состав национальной сборной двоих новичков

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список из 21 игрока, которые вызваны им на подготовительный сбор перед товарищеским матчем со Словакией.

Впервые включены в состав национальной команды новички - форвард «Ворсклы» Юрий Коломоец и хавбек «Зари» Александр Андриевский, сообщает официальный сайт ФФУ.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Максим Коваль («Динамо»)

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец (все — «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Эдуард Соболь («Славия», Чехия), Николай Матвиенко («Ворскла»), Александр Кучер («Кайсериспор», Турция), Александр Караваев («Заря»)

Полузащитники: Денис Гармаш, Виталий Буяльский (оба — «Динамо»), Тарас Степаненко, Марлос (оба — «Шахтер»), Андрей Ярмоленко(«Боруссия» Д, Германия), Руслан Ротань («Славия»), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Александр Андриевский («Заря»)

Нападающие: Артем Кравец («Динамо»), Юрий Коломоец («Ворскла»).

Матч Украина - Словакия состоится во Львове на местной "Арене-Львов". Начало – в 20.00.