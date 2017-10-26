Эксперт назвал лучших футбольных тренеров современности

Ведущий программы Європейський Weekend и футбольный комментатор назвал лучших футбольных тренеров современности. Об этом пишется в журнале "Новое время".

Так, он составил рейтинг из пяти тренеров, в который попали:

1. Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины): Мне нравятся его предыдущие команды, нравится агрессивность, которую он дает им. Это тренер, который никогда не держится за футболистов. Для многих тренеров игроки, с которыми они чего-то добивались, становятся талисманами и переходят за ними из команды в команду. Сейчас в сборной Аргентины он строит свою, ни на что не похожую игру. Несмотря на сложную ситуацию в команде.

2. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити): Барселона времен Гвардиолы была чем-то невероятным. Ее вспоминают по сей день. И будут вспоминать спустя много лет. Пеп — это человек, который постоянно что-то ищет, может принимать где-то нелогичные решения и сам себе создать проблемы, но это человек поиска, человек, который не боится.

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3. Зинедин Зидан (Реал): Этот француз был выдающимся игроком, а сейчас стал интересным тренером. Когда он выиграл свою первую Лигу чемпионов, не было впечатления, что это заслуга тренера. Но уже зимой стали видны его наработки, он менял игру команды и искал новые решения. Это позволило ему второй раз подряд выиграть самый престижный клубный турнир и войти в историю. Не думаю, что это его последнее достижение, он еще в процессе своего творческого роста, и наблюдать за ним очень интересно.

4. Юлиан Нагельсман (Хоффенхайм): Самый яркий представитель новейшего поколения тренеров. Тренеры сейчас начинают очень рано. Но этому парню и вовсе 30 лет. В его команде есть футболисты, которые старше него. Но несмотря на свои молодые как для тренера годы, он целеустремленный, решительный и четко понимает, чего хочет добиться. Он умеет жестко контролировать команду. Я думаю, что все идет логично, и он вскоре окажется в Баварии. Это будет отличный союз.

5. Тите (сборная Бразилии): В Бразилии всегда было сложно с тренерами, но я хотел бы отметить работу Тите. Он не новатор, не человек, который экспериментирует. Но у него есть то, чего нет у других бразильских тренеров, — умение настаивать на своем, делать так, как считает нужным, и не поддаваться давлению руководства клубов. Тите — яркое явление и в мировом масштабе. Он за год реформировал сборную настолько, что сейчас она играет лучше всех. Демонстрирует великолепный футбол и уступила лишь раз — да и то в товарищеском поединке. На предстоящем чемпионате мира эта сборная будет главным фаворитом.